Privan de la libertad a 14 ingenieros de la mina Vizsla en Concordia; familiares denuncian desaparición

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 07:53:31

Concordia, Sinaloa, 29 de enero del 2026.- Catorce ingenieros que laboraban en la mina Vizsla, ubicada en el municipio de Concordia, Sinaloa, fueron privados de la libertad por un grupo armado, de acuerdo con reportes de familiares de los afectados. Alrededor de siete de ellos son originarios de Hermosillo, mientras que el resto reside en otras entidades del país.

Una mujer que se identificó como familiar de uno de los trabajadores desaparecidos relató que los hechos ocurrieron la mañana del pasado 23 de enero, cuando personas armadas irrumpieron en el lugar donde se hospedaban los ingenieros.

Explicó que el grupo de hombres trabaja para la mina de origen canadiense, dedicada a la extracción de plata, la cual los tenía hospedados en un fraccionamiento del municipio de Concordia.

“Desaparecieron del mismo fraccionamiento que la mina les rentó que supuestamente era seguro en Concordia, se llama La Clementina, ese fraccionamiento”, dijo.

De acuerdo con su testimonio, alrededor de las 6:00 horas de la mañana del 23 de enero, sujetos desconocidos llegaron al sitio y se llevaron a los trabajadores, sin que desde entonces se tenga información sobre su paradero.

La familiar señaló que la empresa Vizsla no ha presentado una denuncia formal ante las fiscalías correspondientes, presuntamente para no afectar su cotización en la bolsa de valores, y porque esperaban establecer algún tipo de negociación con el grupo armado.

“Para ver si de alguna manera les llamaban ellos, pues el grupo armado que se los llevó y la mina estaba dispuesta a pagar, pero hasta ahorita la mina nos ha dicho que no se han contactado y que no tienen noticias de ningún paradero”, declaró.

Indicó que han sido los familiares de los 14 ingenieros quienes han presentado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, aunque enfrentan complicaciones debido a que la mayoría no reside en la entidad.

“Nos recomendaron de ponerla allá, pero pues casi nadie está allá y pues ya todos estamos muy desesperados, ya va casi una semana y no tenemos pues noticias”.

Asimismo, denunció que personal de la mina Vizsla les solicitó no hacer público el caso, ante el temor de que la situación se saliera de control; sin embargo, ante la falta de avances, los familiares exigen una mayor intervención de las autoridades.

La entrevistada indicó que es familiar de Antonio Esparza, de 67 años de edad, quien se desempeña como ingeniero y ha trabajado en la empresa desde hace siete años.