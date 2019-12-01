En Tingambato, Michoacán, Guardia Civil detiene a dos hombres; les aseguran estupefacientes y motocicletas presuntamente robadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 07:25:57

Tingambato, Michoacán, 29 de enero del 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán, en coordinación con autoridades municipales y estatales, luego de atención a una denuncia ciudadana, se logró la detención de dos sujetos a los que se les aseguraron drogas, y dos motos presuntamente robadas en el municipio de Tingambato, Michoacán.

Se trata de Armando Enrique C. S., de 36 años y Luis F. H., de 37, el primero vecino de este municipio y el segundo dijo ser originario de Veracruz y ser marino en activo.

Al respecto se informó que los oficiales tanto del municipio, como del estado y la federación, fueron alertados sobre dos hombres que alteraban el orden público y se refugiaban en un lote baldío, por lo que se atendió la denuncia ciudadana.

Al llegar al lugar, cerca del Templo de San Judas, localizaron a los dos hombres y ahí mismo cuatro motocicletas, tres en partes y una completa.

Al revisar a los dos hombres se percataron que entre sus pertenencias tenían siete envoltorios plásticos, que contenían en su interior una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal”.

Mientras que las motocicletas son todas de la marca Italika, tres con sus medios de identificación borrados y en partes, así como otra completa de color negro con amarillo.

Los dos hombres y las cuatro motocicletas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones.