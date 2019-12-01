Pistoleros a bordo de una moto ultiman a pareja en la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 08:37:47

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- Un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos la madrugada de este jueves en calles de la colonia Doctores, en la Ciudad de México.

Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles Doctor Rafael Norma y Doctor Barragán, sitio al que se movilizaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC), quienes acordonaron la zona, así como servicios de emergencia.

De acuerdo con una llamada de emergencia, hombres a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a la pareja cerca de una taquería.

Al arribo de los paramédicos, solo pudieron constatar que ambos ya no presentaban signos vitales.

Las personas fallecidas fueron identificadas como un hombre de 38 años de edad y una mujer de 28 años. Hasta el momento, se desconoce el motivo de la agresión.