Se retrasa la mañanera de Sheinbaum tras llamada con Trump en medio del escándalo Ryan Wedding
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 08:20:41
Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- La conferencia de prensa matutina tradicional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo iniciará a las 9:00 horas este jueves debido a que desde temprana hora sostiene una llamada telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Dicha llamada se da en un contexto de tensión por la captura de Ryan Wedding en territorio mexicano, una vez que la versión de la Presidencia fue que el narcotraficante se entregó a las autoridades, mientras que medios de comunicación estadounidenses afirman que se trató de un operativo de captura que llevó el país vecino en la República Mexicana.

Se espera que en la “Mañanera del Pueblo” la mandataria de a conocer detalles de su conversación con Trump.

En los primeros minutos de este jueves, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que el exatleta y capo estadounidense Ryan Wedding fue detenido en una operación secreta en donde participaron elementos del Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés) en México.

