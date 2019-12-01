Encuentran camioneta clave en ataque armado contra diputados en Culiacán; en ella huyeron los agresores

Encuentran camioneta clave en ataque armado contra diputados en Culiacán; en ella huyeron los agresores
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 07:47:06
Culiacán, Sinaloa, 29 de enero del 2026.- Una camioneta que presuntamente fue utilizada por los responsables del ataque armado contra los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fue localizada abandonada en una plaza comercial al sur de la ciudad de Culiacán, como parte de las diligencias que realizan autoridades estatales y federales para reconstruir la ruta de escape de los agresores.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, tras cometer la agresión armada los atacantes habrían huido inicialmente a bordo de un vehículo tipo sedán, el cual fue abandonado a corta distancia del lugar del atentado, en las inmediaciones de la Preparatoria Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Posteriormente, los agresores despojaron a un ciudadano de una camioneta, unidad en la que continuaron su huida con rumbo al sur de la capital sinaloense.

Dicha camioneta fue localizada horas más tarde en el segundo nivel del estacionamiento de una plaza comercial, donde fue abandonada sin ocupantes.

La imagen del vehículo comenzó a circular rápidamente en redes sociales. En ella se observa una camioneta de carga ligera, color blanco, con caja cerrada tipo panel, estacionada de manera discreta en uno de los cajones laterales del inmueble.

 

Noventa Grados
