Controversia por captura de Ryan Wedding: versiones que chocan entre Estados Unidos y México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 08:11:18

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- El exatleta olímpico Ryan Wedding, señalado por autoridades de Estados Unidos como un capo del narcotráfico vinculado al Cártel de Sinaloa, fue objeto de versiones encontradas sobre su detención en México, de acuerdo con reportes de medios nacionales e internacionales, entre ellos The Wall Street Journal.

Según el diario estadounidense, la captura se habría realizado el 22 de enero en México como parte de un operativo secreto en el que participó el Buró Federal de Investigaciones (FBI) junto con autoridades mexicanas, aunque esa participación se pretendía mantener en reserva por las implicaciones legales y diplomáticas que conllevaría un operativo extranjero en territorio nacional.

La nota del medio también señala que el FBI monitorea en México a otros narcotraficantes y que la operación formaría parte de una estrategia más amplia para seguir de cerca a objetivos criminales relacionados con el tráfico internacional de drogas.

No obstante, desde el gobierno mexicano y la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha sostenido que el arresto no fue producto de un operativo estadounidense dentro del país, sino que Wedding se entregó de manera voluntaria en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, versión que fue trasladada por Washington a las autoridades mexicanas.

En su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo afirmó:

“Lo que la autoridad de Estados Unidos le dijo a la autoridad mexicana es que había sido una entrega de manera voluntaria (…) No tenemos por qué dudar ni del embajador ni de lo que nos dijeron aquí en México”.

A pesar de esta declaración oficial, la versión del FBI ha citado la existencia de un operativo bilateral que habría incluido la acción de sus agentes, generando contradicciones diplomáticas entre ambos países.

El caso ha sido especialmente sensible debido a las leyes mexicanas que prohíben la participación física de agentes extranjeros en operativos policiales dentro del territorio nacional, lo que convierte cualquier presencia de este tipo en un tema delicado para la soberanía mexicana.