Maquinista del Tren Interoceánico accidentado, con licencia vencida desde el 2020

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 08:27:35

Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) documentó que Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor del Tren Interoceánico que se descarriló el pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, no contaba con licencia vigente desde hace cinco años.

De acuerdo con la orden de aprehensión otorgada, la FGR señaló que Olga Lidia Lara Cancino, apoderada legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, respondió a un oficio ministerial en el que remitió el expediente personal y la licencia ferroviaria de Felipe de Jesús, identificada con el número FO600000490, cuya vigencia venció el 29 de noviembre de 2020 como conductor y el 30 de noviembre de 2021 (sic) como garrotero de camino.

En tanto, la licencia del maquinista Emilio Erasmo Cantero Méndez venció el 1 de diciembre de 2024.

En la solicitud presentada por la FGR ante Diana Isabel Ivens Cruz, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Cintalapa, Chiapas, el agente del Ministerio Público Federal señaló que Emilio Erasmo Cantero Méndez excedió el límite de velocidad permitido de 50 kilómetros por hora.

Asimismo, se indicó que Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el tren, pese al exceso de velocidad con el que era conducida la unidad.

“Precisando que el maquinista y conductor no contaban con licencia de conductor ferroviaria vigente para ejercer las funciones propias de su cargo”, señaló la FGR