Previo a un partido de la LigaMX se suscitó un tiroteo a las afueras del Estadio Cuauhtémoc en Puebla; se reporta una persona muerta y un lesionado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 20:08:28
Puebla, Puebla, a 15 de agosto de 2025.- Este viernes, antes de que se disputara el encuentro de la jornada 5 de la LigaMX, entre Puebla y Atlético San Luis, se informó que se suscitó un tiroteo en las afueras del estadio, dejando a las familias y fanáticos que acudieron a la cita deportiva anonadados, ya que tras la balacera, un masculino resultó gravemente herido y se confirmó el fallecimiento de una mujer, motivo por el cual el partido tuvo que retrasarse. 

“La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales, garantiza la seguridad de las y los asistentes al partido de futbol que se realizará en el estadio Cuauhtémoc la tarde de este viernes”, comento la SSC .

Por medio de un comunicado publicado en redes sociales, se confirmó la muerte de una mujer y las lesiones de un masculino. 

Aficionados que presenciaron la trágica balacera, informaron por medio de las redes sociales que, los presuntos responsables de este tiroteo son los cárteles “Antorcha Campesina” y 28 de octubre”, afirmando que también hubo pedradas y golpes entre ambos grupos.

