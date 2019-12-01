Presuntos responsables de privación de la libertad de una maestra en Paracho, Michoacán, son vinculados a proceso

Presuntos responsables de privación de la libertad de una maestra en Paracho, Michoacán, son vinculados a proceso
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 20:31:08
Morelia, Michoacán, a 27 de octubre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Jesús “N” y Julián “N”, por su posible relación en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de una maestra; hechos ocurridos en el municipio de Paracho.

Se informó que con base en los autos contenidos en la carpeta de investigación, el pasado 15 de octubre, la víctima se dirigía a la escuela y al transitar sobre la carretera fue interceptada por cuatro personas.

La profesionista fue privada de su libertad, mientras que los presuntos responsables exigían a su familia dinero para respetar su integridad. Horas más tarde, la víctima logró escapar y solicitar ayuda a las autoridades.

Derivado de los actos de investigación realizados por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), se recabaron datos de prueba que permitieron solicitar y obtener del Juez de Control una orden de aprehensión en contra de los imputados, misma que fue cumplimentada. 

En audiencia, un Juez de Control valoró cada uno de los datos de prueba aportados por la Fiscalía, lo que permitió resolver su vinculación a proceso, fijar prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y establecer un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Los detenidos serán presentados ante la autoridad jurisdiccional correspondiente, a fin de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.

