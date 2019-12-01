Ataque armado deja dos mujeres heridas en el fraccionamiento Acanto II de Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 17:21:54

Zamora, Michoacan, a 26 de octubre de 2025.- La madrugada de este domingo se registró un ataque armado en el Fraccionamiento Acanto II, el cual dejo como saldo dos mujeres lesionadas, autoridades de la Fiscalía General del Estado ya investigan el hecho.

Fue aproximadamente a las 05:00 horas cuando en los números de emergencias reportaron detonaciones de arma de fuego en la calle Delfos entre los edificios 2 y 4.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al citado Asentamiento Humano donde encontraron a dos féminas heridas al interior de sus viviendas.

De inmediato acordonaron la zona y solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio, arribando paramédicos de Rescate quienes auxiliaron a Maritza de Jesús S., V., de 61 años de edad, quien fue trasldada a un nosocomio.

Mientras la otra lesionada Kenia R., L., de 40 añoa de edad, fue auxiliada por su esposo quien a bordo de un taxi la canalizó a un nosocomio para recibir atención médica.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para recabar indicios y testimonios con el fin de dar con los presuntos agresores que se dieron a la fuga a bordo de motocicletas.