Fueron siete artefactos explosivos asegurados en Buenavista, Michoacán: SSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 17:06:19

Buenavista, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Fueron siete los artefactos explosivos asegurados y desactivados en este municipio por agentes especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa).

Sobre el particular se informó que tras atender un reporte del C5 Michoacán que informaba la presencia de civiles armados en la zona, los oficiales del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligros de la Guardia Civil en conjunto con el personal del Ejército Mexicano activaron patrullajes en las inmediaciones del municipio y brechas aledañas.

Como resultado de las labores operativas realizadas, los uniformados localizaron un total de siete explosivos improvisados, así como una granada calibre 40 milímetros, por lo que de manera inmediata se acordonaron el área y se procedió a la desactivación segura de los artefactos.

La SSP mantiene la operatividad entre los tres órdenes de gobierno en toda la región de Tierra Caliente con el propósito de velar y cuidar la seguridad e integridad física de las y los michoacanos.