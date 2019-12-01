Fueron siete artefactos explosivos asegurados en Buenavista, Michoacán: SSP

Fueron siete artefactos explosivos asegurados en Buenavista, Michoacán: SSP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 17:06:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Buenavista, Michoacán, a 26 de octubre de 2025.- Fueron siete los artefactos explosivos asegurados y desactivados en este municipio por agentes especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa).

Sobre el particular se informó que tras atender un reporte del C5 Michoacán que informaba la presencia de civiles armados en la zona, los oficiales del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligros de la Guardia Civil en conjunto con el personal del Ejército Mexicano activaron patrullajes en las inmediaciones del municipio y brechas aledañas.

Como resultado de las labores operativas realizadas, los uniformados localizaron un total de siete explosivos improvisados, así como una granada calibre 40 milímetros, por lo que de manera inmediata se acordonaron el área y se procedió a la desactivación segura de los artefactos.

La SSP mantiene la operatividad entre los tres órdenes de gobierno en toda la región de Tierra Caliente con el propósito de velar y cuidar la seguridad e integridad física de las y los michoacanos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos heridos graves en explosión de una pipa con hidrocarburo al interior de un predio de la comunidad de La Quebradora en El Marqués, Querétaro
Ataque armado deja dos mujeres heridas en el fraccionamiento Acanto II de Zamora, Michoacán
Fueron siete artefactos explosivos asegurados en Buenavista, Michoacán: SSP
En Zamora, Michoacán: Detienen a José Luis “N” por homicidio de su sobrino
Más información de la categoria
El campo se levanta: Agricultores de al menos una veintena de estados preparan bloqueos carreteros y toma de casetas si fracasa mesa con el Gobierno el lunes 27
Repatriados más de seis mil michoacanos: Toño Soto
El INE, hackeado desde adentro: Ciberdelincuentes ofrecen acceso total a la red del instituto y aseguran que un partido les pagó para realizar el ataque en pleno proceso electoral
Detienen a dos sospechosos por el robo en el Museo de Louvre en París
Comentarios