Dos heridos graves en explosión de una pipa con hidrocarburo al interior de un predio de la comunidad de La Quebradora en El Marqués, Querétaro

Dos heridos graves en explosión de una pipa con hidrocarburo al interior de un predio de la comunidad de La Quebradora en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 19:32:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

El Marqués, Querétaro, a 26 de octubre de 2025.- Importante movilización de servicios de emergencias y elementos policiales se registró al interior de una bloquera, ubicada en la comunidad de La Quebradora en el municipio de El Marqués, que dejó como saldo a dos heridos graves.

Fue la tarde de este domingo, cuando ocurrió la explosión, la cual generó la movilización de los servicios de emergencias y elementos policiales, para atender el siniestro, mismo que dejó daños en al menos un autotanque y dos particulares. 

Al llegar, se valoró a dos personas, quienes tras ser estabilizados, los trasladaron al hospital para continuar con la atención, reportando a ambos en condición grave.

La zona se mantiene asegurada por autoridades de las tres órdenes de gobierno, y se realizarán las investigaciones pertinentes, para determinar qué causó el fuego.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dos heridos graves en explosión de una pipa con hidrocarburo al interior de un predio de la comunidad de La Quebradora en El Marqués, Querétaro
Ataque armado deja dos mujeres heridas en el fraccionamiento Acanto II de Zamora, Michoacán
Fueron siete artefactos explosivos asegurados en Buenavista, Michoacán: SSP
En Zamora, Michoacán: Detienen a José Luis “N” por homicidio de su sobrino
Más información de la categoria
El campo se levanta: Agricultores de al menos una veintena de estados preparan bloqueos carreteros y toma de casetas si fracasa mesa con el Gobierno el lunes 27
Repatriados más de seis mil michoacanos: Toño Soto
El INE, hackeado desde adentro: Ciberdelincuentes ofrecen acceso total a la red del instituto y aseguran que un partido les pagó para realizar el ataque en pleno proceso electoral
Detienen a dos sospechosos por el robo en el Museo de Louvre en París
Comentarios