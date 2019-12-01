Dos heridos graves en explosión de una pipa con hidrocarburo al interior de un predio de la comunidad de La Quebradora en El Marqués, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 19:32:22

El Marqués, Querétaro, a 26 de octubre de 2025.- Importante movilización de servicios de emergencias y elementos policiales se registró al interior de una bloquera, ubicada en la comunidad de La Quebradora en el municipio de El Marqués, que dejó como saldo a dos heridos graves.

Fue la tarde de este domingo, cuando ocurrió la explosión, la cual generó la movilización de los servicios de emergencias y elementos policiales, para atender el siniestro, mismo que dejó daños en al menos un autotanque y dos particulares.

Al llegar, se valoró a dos personas, quienes tras ser estabilizados, los trasladaron al hospital para continuar con la atención, reportando a ambos en condición grave.

La zona se mantiene asegurada por autoridades de las tres órdenes de gobierno, y se realizarán las investigaciones pertinentes, para determinar qué causó el fuego.