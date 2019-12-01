Presunto responsable de violar a su ex pareja es detenido por la FGE en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 19 de marzo 2026.- Omar Salvador “N”, quien es señalado de su posible relación en la comisión del delito de violación, cometido en agravio de su ex pareja, en el municipio de Morelia, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se desprende que, el 24 de diciembre de 2025, la víctima acudió al domicilio del detenido para dejar a su hija bajo su cuidado; sin embargo, Omar Salvador “N” aprovechó ese momento para atacarla sexualmente con violencia.

Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía en Violencia Familiar y de Genero, y de Niñas, Niños y Adolescentes, que dio inicio con las investigaciones que permitieron establecer la posible relación del investigado en el delito de violación, motivo por el que solicitó orden de aprehensión en su contra.

Al obtener el mandato judicial, personal de la institución detuvo a Omar Salvador “N” y lo presentó ante la autoridad que en próximos horas habrá de resolver su situación legal.