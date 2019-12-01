Escuchando y atendiendo, Policía Morelia fortalece cercanía con vecinas y vecinos de la 2 de diciembre

Escuchando y atendiendo, Policía Morelia fortalece cercanía con vecinas y vecinos de la 2 de diciembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 10:36:33
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Morelia, Michoacán; 19 de marzo de 2026.- Teniendo la intención de escuchar inquietudes y fortalecer el trabajo coordinado para mejorar la seguridad de la población, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia (SSPC), Pablo Alarcón Olmedo, encabezó una reunión con vecinas y vecinos de la 2 de Diciembre. 

El titular de la SSPC, Pablo Alarcón Olmedo, destacó la importancia de la comunicación directa con la ciudadanía para identificar necesidades específicas y reforzar las estrategias de prevención y vigilancia.

Además, el Secretario Pablo Alarcón Olmedo afirmó que, en equipo con la ciudadanía, se construyen entornos más seguros.

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso de mantener un trabajo cercano y permanente con las colonias de la ciudad de Morelia.

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