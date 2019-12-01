En Coeneo, Michoacán reúnen a más de mil 200 personas en foro de ciberseguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 11:03:09

Coeneo, Michoacán, a 19 de marzo 2026.- Aproximadamente mil 200 personas, entre estudiantes, madres y padres de familia, participaron en el Foro de Ciberseguridad: “Desconek-tate y Rekonek-tate”, en la Escuela Secundaria Técnica No. 61, ubicada en el municipio de Coeneo.

Sobre el particular se informó que en esta edición, el foro se centró en la identidad digital de las juventudes, promoviendo la reflexión sobre cómo construyen su presencia en el ciberespacio y qué valores los acompañan en este proceso.

A través de dinámicas participativas, trivias y ejercicios interactivos, se fomentó en las y los asistentes la importancia de hacer un uso responsable de la tecnología. Asimismo, se contó con la participación de los artistas urbanos Beto Bettin Botones y Bomboneto Botones, quienes, mediante actividades de risoterapia, ciencia y magia, lograron conectar con las y los estudiantes de una manera distinta, destacando que desconectarse por momentos de las pantallas permite reconectarse con lo verdaderamente importante: los valores, las emociones y la familia.

La risoterapia generó un ambiente de bienestar y energía, fortaleciendo la salud emocional y la disposición de las y los asistentes para asimilar los contenidos del foro.

Posteriormente, la joven Ximena Villanueva Díaz compartió reflexiones sobre casos reales relacionados con riesgos en el ciberespacio y sus consecuencias, mientras que la Dra. Patricia Navarrete Soriano dirigió la dinámica “¿Conoces tu vida digital?”, una actividad que permitió identificar hábitos inseguros y promover mejores prácticas de ciberseguridad e higiene digital.

La finalidad de este foro es empoderar a la comunidad con herramientas prácticas de prevención y protección digital, fomentando hábitos seguros en el uso de redes sociales, videojuegos y aplicaciones, así como fortalecer una cultura digital consciente y resiliente frente a los retos actuales.

Prevenir también significa escuchar, dialogar y abrir espacios donde las juventudes puedan reflexionar sobre quiénes son y quiénes desean ser en la era digital.