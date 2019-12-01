Fuerte operativo militar se despliega en El Salado, Sinaloa; zona es considerada bastión del "Mayo" Zambada

Fuerte operativo militar se despliega en El Salado, Sinaloa; zona es considerada bastión del "Mayo" Zambada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 11:09:05
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Culiacán, Sinaloa, 19 de marzo del 2026.- Un intenso despliegue de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se registró la mañana de este jueves en la sindicatura de El Salado, en Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes, convoyes y helicópteros se movilizaron hacia el poblado El Álamo, considerado zona de influencia de Ismael Zambada García.

Versiones preliminares señalan que durante el operativo se habría localizado a Mónica “N”, hija del líder criminal, y que el objetivo era su detención.

Sin embargo, habitantes de la comunidad presuntamente intervinieron para impedir el arresto, lo que derivó en un enfrentamiento con las autoridades, aunque hasta el momento se desconoce si fue arrestada.

La zona ha sido escenario de diversos operativos desde la detención de “El Mayo” en Estados Unidos, debido a su relevancia dentro de la estructura delictiva en la región.

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