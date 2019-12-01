Pagos del crimen organizado jalisciense a policías, bajo la lupa de la Fiscalía General de la República

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 08:06:27

Ciudad de México, 19 de marzo del 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) incorporó a su investigación la llamada “narconómina” hallada en cabañas de Tapalpa, Jalisco, tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con un oficio de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Salud, se solicitó a el medio de comunicación El Universal la entrega de documentos relacionados con pagos del grupo criminal a policías en Jalisco y Chiapas, así como información sobre su estructura operativa, armamento y estrategia territorial.

El medio entregó a las autoridades documentos contables, cartas, sobres y un mapa táctico, los cuales ya forman parte de la carpeta de investigación en curso.

La FGR también señaló que diversas investigaciones periodísticas sobre el CJNG están siendo analizadas para abrir nuevas líneas de indagatoria.

No obstante, la Fiscalía advirtió que estos materiales podrían no ser considerados como evidencia judicial, debido a la posible alteración y contaminación de la escena en Tapalpa, aunque sí podrían servir como base para nuevas investigaciones contra la organización criminal.