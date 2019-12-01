Despliegue militar en avenida Fuentes de Morelia culmina con cinco detenidos en menudería

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 09:53:02

Morelia, Michoacán, 19 de marzo del 2026.- Un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano y fuerzas federales se desplegó sobre la avenida Fuentes de Morelia, lo que provocó el cierre momentáneo de la vialidad, misma que fue reabierta tras el retiro de las unidades oficiales.

De acuerdo con reportes en el lugar, los agentes arribaron a una menudería donde interrogaron a cinco personas adultas (entre ellas una mujer) que se encontraban como clientes. Posteriormente, los individuos fueron revisados, esposados y detenidos.

Durante la acción, también se inspeccionó una camioneta en la que, según versiones preliminares, fueron localizadas presuntas armas de fuego, por lo que la unidad también fue asegurada por las autoridades.

Las cinco personas fueron trasladadas y quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras que se aclaró que el establecimiento no está relacionado con los hechos y operaba con normalidad una vez concluido el operativo.