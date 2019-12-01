Exceso de velocidad ocasionó la volcadura de un auto en el Fray Junípero Serra de Querétaro

Exceso de velocidad ocasionó la volcadura de un auto en el Fray Junípero Serra de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 10:45:51
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Querétaro, Querétaro, 19 de marzo del 2026.- La mañana de este jueves, servicios de emergencias y elementos de la Policía Estatal, se movilizaron al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde se reportó la volcadura de un auto en la ciudad de Querétaro.

Fue a la altura de Altozano, en dirección a Juriquilla, en donde el auto perdió el control, por el presunto exceso de velocidad, lo que ocasionó, que el auto volcara.

Tras quedar destrozado, llantas arriba, servicios de emergencias se movilizaron a la zona, valoraron a la conductora y determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que, no iba a requerir traslado a un nosocomio.

Policías estatales acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y abanderar la zona, la cual se vio afectada por una severa carga vehicular.

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