Exceso de velocidad ocasionó la volcadura de un auto en el Fray Junípero Serra de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 10:45:51

Querétaro, Querétaro, 19 de marzo del 2026.- La mañana de este jueves, servicios de emergencias y elementos de la Policía Estatal, se movilizaron al anillo vial Fray Junípero Serra, en donde se reportó la volcadura de un auto en la ciudad de Querétaro.

Fue a la altura de Altozano, en dirección a Juriquilla, en donde el auto perdió el control, por el presunto exceso de velocidad, lo que ocasionó, que el auto volcara.

Tras quedar destrozado, llantas arriba, servicios de emergencias se movilizaron a la zona, valoraron a la conductora y determinaron que no presentaba heridas graves, por lo que, no iba a requerir traslado a un nosocomio.

Policías estatales acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento y abanderar la zona, la cual se vio afectada por una severa carga vehicular.