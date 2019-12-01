“Si está el diálogo abierto, ¿qué sentido tiene cerrar una calle?”, cuestiona Claudia Sheinbaum a la CNTE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 08:53:21

Ciudad de México, 19 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Gobierno de México mantiene diálogo abierto con docentes de la CNTE, a través de mesas de trabajo coordinadas por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, con el objetivo de alcanzar acuerdos en sus demandas.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal subrayó que estas mesas de diálogo se desarrollan en distintas entidades del país, a diferencia de administraciones anteriores donde, afirmó, no existían estos mecanismos de negociación directa con el magisterio.

Sheinbaum Pardo reconoció que, aunque existe disposición para apoyar a los docentes, el presupuesto público tiene limitaciones que impiden cubrir todas las exigencias planteadas por el sector educativo.

Así mismo, la jefa del Ejecutivo federal dijo no encontrarle sentido a "cerrar calles" cuando se mantiene un diálogo abierto y se escuchan las exigencias de los profesores.

Finalmente, destacó que su gobierno mantiene el compromiso con el magisterio nacional, recordando que el año pasado se otorgó un incremento salarial del 10 por ciento a las y los maestros del país.