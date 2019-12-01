Presunto responsable de violación y violencia familiar en agravio de su pareja y su hijo, es vinculado a proceso 

Huetamo, Michoacán, a 7 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Alexis “N”, por su posible relación en los delitos de violación agravada y violencia familiar agravada, cometidos en contra de su pareja de 16 años de edad, y de su hijo de 6 meses.

Sobre el particular se informó, que con base en los autos que obran en la Carpeta de Investigación, desde el inicio de su relación, el imputado habría obligado a la víctima a mantener relaciones sexuales y la habría agredido físicamente de manera reiterada. Asimismo, existen datos de prueba que lo relacionan con actos de violencia cometidos en agravio de hijo recién nacido.

El pasado 20 de septiembre, luego de ser agredida, la víctima solicitó apoyo a las autoridades. En atención a ello, la Fiscalía Regional de Huetamo, en coordinación con la Guardia Civil, llevó a cabo la detención de Alexis “N”, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público que inició las actuaciones correspondientes.

Una vez reunidos los datos de prueba que permitieron establecer su posible participación en los hechos, el investigado fue presentado ante el Juez de Control, quien resolvió vincularlo a proceso, impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.