Presunto responsable de violación, cometido en agravio de una niña de 11 años, en Zitácuaro, Michoacán es aprehendido

Zitácuaro, Michoacán, a 15 de octubre 2026.- Iván “N”, quien es señalado de su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada en agravio de una niña de 11 años, ocurrido en el año 2015, en Zitácuaro, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que constan en la Carpeta de Investigación, se pudo conocer que, el 5 y el 25 de noviembre del año en cita, el investigado arribó al domicilio donde se ubicaba la víctima, a quien atacó sexualmente, amenazándola con hacerle daño si contaba a sus padres lo ocurrido.

De los hechos tuvo conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que emprendió las actuaciones que permitieron establecer la identidad y posible relación del investigado en este delito, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión ante el Juez de Control, misma que otorgada.

En cumplimiento a dicho mandato judicial, Iván “N”, fue detenido por policías de investigación y será conducido ante la autoridad jurisdiccional para que le sea resuelta su situación legal.