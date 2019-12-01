FGE Michoacán ha autorizado 13 procedimientos de donación de órganos y tejidos para trasplante en el 2026

FGE Michoacán ha autorizado 13 procedimientos de donación de órganos y tejidos para trasplante en el 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 12:34:16
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Morelia, Michoacán, a 15 de octubre 2026.- En lo que va de este 2026, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal y la Coordinación General de Servicios Periciales, ha autorizado, 13 procedimientos de procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante, como parte de las acciones de colaboración interinstitucional en materia de donación.

Sobre el particular se informó que dichas intervenciones se realizaron en el Hospital General “Dr. Miguel Silva”, el Hospital Regional de Zona No. 1 del IMSS, ubicado en Charo, y el Hospital General Regional No. 83 del IMSS, en Camelinas.

Los casos involucraron a personas de distintas edades y circunstancias de fallecimiento, por lo que se efectuaron las diligencias ministeriales y periciales correspondientes, conforme a los protocolos establecidos y con pleno respeto a la dignidad humana y las disposiciones legales aplicables.

Como resultado, fue posible procurar córneas, riñones, hígados y, en uno de los casos, tejido musculoesquelético, destinados a brindar oportunidades de trasplante y mejorar la calidad de vida de pacientes que los requieren.

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