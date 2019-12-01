Muere representante de bienes comunales de Patamban

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 11:29:10

Tangancícuaro, Michoacán, a 15 de octubre 2026.- El representante de bienes comunales de Patamban perdió la vida cuando era llevado a un hospital a bordo de una camioneta tras haber sido atacado a balazos por fuera de domicilio, el presunto homicida logro escapar en una motocicleta.

De acuerdo a la información recabada por este medio de comunicación aproximadamente a las 07:00 horas de este jueves en los números de emergencias reportaron una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la calles Hidalgo y Corregidora, en la comunidad de Patamban.

Familiares de la víctima lo subieron a una camioneta Ford F-150 color gris para trasladarlo a un hospital para su atención médica, en el transcurso sobre la carretera Tangancícuaro-Ruiz Cortinez fueron interceptados por elementos de la Policía Municipal quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos Municipales llegaron al lugar y al revisar a Isidro A., H., de 52 años de edad, confirmaron que carecían de signos vitales.

Los policías acordonaron el sitio y solicitaron la intervención del personal de la Fiscalía General del Estado, por lo que más tarde llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales quienes realizaron el levantamiento del cadáver.

Después acudieron al lugar de la agresión para realizar la recolección de indicios y testimonios con el fin de iniciar la carpeta de investigación.