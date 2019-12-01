Concluye audiencia de Caro Quintero en EEUU, sin acuerdo de culpabilidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 09:00:08

Nueva York, Estados Unidos, a 15 de octubre 2026.- La audiencia de Rafael Caro Quintero, celebrada en una corte federal de Nueva York, concluyó sin un acuerdo de culpabilidad, según fuentes oficiales.

En ese sentido, el juez federal encargado del caso declaró “compleja” la situación del fundador del Cártel de Guadalajara y de su coacusado Ismael Quintero Arellanes.

Igualmente, el togado mencionó que se espera que el juicio contra el “Narco de Narcos” inicie en marzo del 2027.

Momentáneamente, el juzgador fijó otra comparecencia presencial para el 20 de noviembre y estableció un calendario previo al juicio.

De acuerdo con lo que determinó el juez, las defensas deberán presentar sus mociones antes del 18 de diciembre y la Fiscalía responderá antes del 22 de enero. Posteriormente los señalados podrán presentar réplicas hasta el 5 de febrero.

Entre otras cosas, Caro Quintero es acusado de participar en el secuestro, la tortura y el asesinato en 1985 del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique ‘Kiki’ Camarena.

El “Narco de Narcos” permanece detenido en Brooklyn, donde se encuentra la corte federal del Distrito Este de Nueva York que lleva el caso.