Presunto responsable de violación agravada, en Tlalpujahua, Michoacán es vinculado a proceso 

Presunto responsable de violación agravada, en Tlalpujahua, Michoacán es vinculado a proceso 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 10:55:10
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Zitácuaro, Michoacán, a 29 de octubre 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso contra Ricardo “N”, por su posible participación en el delito de violación agravada, cometido en perjuicio de una adolescente, en el municipio de Tlalpujahua.

Sobre el particular se informó, que con base en los datos de prueba que integran la investigación, el 22 de enero de 2023, la víctima se encontraba en un domicilio del referido municipio, donde presuntamente fue agredida sexualmente por el investigado, lo que le ocasionó lesiones físicas y afectación psicológica.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía Regional de Zitácuaro inició las investigaciones correspondientes y llevó a cabo diversas diligencias que permitieron reunir datos de prueba sobre la posible participación de Ricardo “N” en el delito, lo que permitió solicitar ante la autoridad jurisdiccional una orden de aprehensión, la cual fue concedida y cumplimentada.

Posteriormente, en la continuación de la audiencia inicial, la representación social expuso los datos de prueba que permitieron al órgano jurisdiccional resolver la vinculación a proceso de Ricardo “N”. Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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