Detienen a secretaria de Bienestar de Uruapan por investigaciones del caso Carlos Manzo

Uruapan, Michoacán, a 29 de octubre 2026.- Como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cumplimentó una orden de aprehensión contra Rosa Alejandra “N”, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Sobre el particular se informó que dicha acción se realizó durante un operativo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes de la FGE ejecutaron una orden de cateo autorizada por la autoridad judicial, con el respaldo de elementos de la SSP.

Como resultado de esta intervención, se hizo efectiva la orden de aprehensión y la investigada fue puesta a disposición de la Jueza de Control que la requiere, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho, con pleno respeto al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

La FGE mantiene su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la aplicación de la ley sin distinción de cargos o funciones públicas y el fortalecimiento de la coordinación con las instituciones de seguridad estatales y federales para avanzar en las investigaciones.