Pierde la vida en el Hospital Civil el regidor Adán Rodríguez, tras ataque armado en Indaparapeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 07:40:01

Indaparapeo, Michoacán, a 29 de octubre 2026.- El regidor Adán Rodríguez, de 51 años, murió mientras recibía atención médica en el Hospital Civil, tras resultar gravemente herido durante un ataque armado en el que también fue asesinada su esposa, Martha R. Su hijo, Jesús R., sobrevivió a la agresión y permanece hospitalizado.

Al respecto se informó que la agresión ocurrió la noche de este miércoles en la comunidad de El Triunfo, donde sujetos fuertemente armados interceptaron el vehículo que conducía el regidor y dispararon contra sus ocupantes.

Martha R., esposa del funcionario, quien viajaba como copiloto, murió dentro de la unidad, Adán y su hijo fueron auxiliados por paramédicos de Protección Civil y trasladados para recibir atención médica.

Autoridades policiacas fueron alertadas sobre las detonaciones y la presencia de personas heridas dentro de un vehículo, lo que movilizó a policías y cuerpos de auxilio.

Tras confirmarse la muerte de Martha, los uniformados acordonaron el lugar y solicitaron la intervención de la Fiscalía de Michoacán, cuyo personal realizó las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

Minutos después los investigadores recibieron el reporte de los médicos del nosocomio que informaba la muerte del regidor en el área de urgencias.

Con el fallecimiento del regidor, el saldo del ataque aumentó a dos personas muertas y un lesionado. El joven Jesús R., de 24 años, continúa recibiendo atención médica.

Autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer el ataque, cuyo móvil y responsables aún se desconocen.