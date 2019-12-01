Escándalo en el Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán: Detienen a secretaria de Bienestar, madre de un exescolta de Carlos Manzo y tía de dos investigados por el crimen

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 07:45:05

* Rosa Alejandra Vargas Rauda fue detenida por presunto encubrimiento en las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo. Su hijo, Alejandro Flores Vargas, alias “El Macas”, fue escolta del alcalde y está procesado por homicidio; además, dos de sus sobrinos aparecen en las indagatorias sobre una presunta red criminal vinculada al CJNG. La funcionaria había desatendido tres citatorios de la Fiscalía.

Uruapan, Mich., a 29 de octubre de 2026. — Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), detuvieron a Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar y Política Social del gobierno municipal, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La detención cobra especial relevancia por los vínculos familiares de la funcionaria con tres hombres que aparecen en las investigaciones del homicidio: su hijo, Alejandro Flores Vargas, alias “El Macas”, quien formó parte del equipo de seguridad del alcalde, y sus sobrinos Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”, y Cristian Martín Medina García, “El Vikingo”.

El operativo se realizó en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, donde agentes ministeriales ejecutaron una orden de cateo autorizada judicialmente y cumplimentaron la orden de aprehensión.

Operativo sorpresa en Uruapan: Fiscalía ejecuta cateo y detiene a funcionaria

De acuerdo con la información oficial, la detención se llevó a cabo en el fraccionamiento Infonavit Balcones, donde agentes ministeriales desplegaron un operativo para ejecutar una orden de cateo previamente autorizada por la autoridad judicial.

Durante la intervención, elementos de la FGE, respaldados por personal de la SSP, hicieron efectiva la orden de aprehensión contra la secretaria de Bienestar, quien posteriormente fue puesta a disposición de una jueza de Control.

Su hijo fue escolta de Carlos Manzo y está procesado por homicidio

Uno de los datos más relevantes de esta nueva detención es que Rosa Alejandra Vargas Rauda es madre de Alejandro Flores Vargas, alias “El Macas”, identificado como uno de los escoltas que formaban parte del equipo encargado de proteger al alcalde Carlos Manzo.

Alejandro Flores fue detenido junto con otros integrantes de la escolta en noviembre de 2025 y posteriormente vinculado a proceso por homicidio doloso en comisión por omisión, dentro de las investigaciones sobre las fallas en la protección del presidente municipal.

Dos sobrinos también aparecen en la investigación: Las indagatorias apuntan a una presunta red vinculada al CJNG

Los vínculos familiares de la funcionaria no terminan ahí.

Alexis Jesús Medina García, alias “El Brilloso”, y Cristian Martín Medina García, conocido como “El Vikingo”, son sobrinos de Rosa Alejandra Vargas Rauda y han sido relacionados por las autoridades con las investigaciones del homicidio de Carlos Manzo.

De acuerdo con información difundida sobre las indagatorias, Alexis Jesús habría participado presuntamente en la obtención y transmisión de información relacionada con los movimientos del alcalde.

Por su parte, Cristian Martín ha sido señalado dentro de las investigaciones sobre una presunta estructura criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Esta línea de investigación ha colocado bajo la lupa la posible filtración de información desde el entorno cercano de Carlos Manzo hacia personas relacionadas con la delincuencia organizada.

Ignoró tres citatorios: Fiscalía ya había advertido que buscaría su comparecencia

La captura ocurre apenas un día después de que las autoridades informaran públicamente que la secretaria de Bienestar había desatendido reiteradamente los requerimientos ministeriales.

El 28 de octubre, Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía de Michoacán, dio a conocer que Rosa Alejandra Vargas Rauda había sido citada en tres ocasiones para comparecer dentro de las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo.

Sin embargo, la funcionaria no acudió a los llamados, por lo que incluso se le impuso una multa.

La Fiscalía señaló que su comparecencia era importante para continuar con las diligencias y que recurriría a los mecanismos legales correspondientes para lograr su presentación.

Un día después, la institución informó sobre su detención mediante una orden de aprehensión por presunto encubrimiento por favorecimiento.

Caso Carlos Manzo sigue causando conmoción: Funcionaria enfrentará a la justicia

Tras su detención, Rosa Alejandra “N” quedó a disposición de la jueza de Control que la requiere, quien deberá determinar su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

La Fiscalía de Michoacán reiteró que continuará trabajando en el esclarecimiento de los hechos y que las investigaciones se desarrollarán sin distinción de cargos o funciones públicas.