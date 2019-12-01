Realizan homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en la "mañanera" de Sheinbaum

Realizan homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en la "mañanera" de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 09:01:12
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Ciudad de México, a 29 de octubre 2026.- Durante el inicio de la conferencia de prensa matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se realizó un homenaje póstumo en honor a Cuauhtémoc  Cárdenas Solórzano, quien perdió la vida el pasado 28 de octubre, a los 92 años de edad.

En el evento estuvieron presentes la secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Mujeres, Laura Itzel Castillo; y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, así como la jefa del Ejecutivo federal.

La mandataria mexicana expresó sus condolencias a la familia del líder de la izquierda mexicana y a sus hijos Cuauhtémoc, Camila y Lázaro Cárdenas Batel, quien funge como jefe de Oficina de Presidencia.

“¡Hasta siempre ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano!”, expresó la gobernante, al tiempo que solicitó a los funcionarios presentes que dijeran unas palabras sobre el cofundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

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