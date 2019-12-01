Morelia va con Juan Carlos Barragán por la presidencia municipal: Opinión Morelia

Morelia va con Juan Carlos Barragán por la presidencia municipal: Opinión Morelia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2026 a las 09:44:13
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Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2026.- Juan Carlos Barragán sigue al frente de las encuestas por la presidencia municipal de Morelia, el morenista es el perfil mejor evaluado en la contienda interna, con 8.0 en una escala de 0 a 10, de acuerdo con el estudio de Opinión Morelia, correspondiente a octubre.

El estudio también lo coloca como el aspirante con mayor conocimiento entre las y los morelianos, con 52.5% de reconocimiento ciudadano, una ventaja frente al resto de los perfiles incluidos en la medición.

En cuanto a la opinión que genera, Barragán registra 28.5% de opiniones buenas y 6.9% de opiniones malas, con un saldo positivo de 21.6 puntos porcentuales.

Además, 27.7% de las personas encuestadas manifiesta disposición a votar por él y 24.4% lo considera una opción para la candidatura a la presidencia municipal.

El estudio se levantó del 22 al 25 de octubre de 2026, mediante mil entrevistas efectivas a ciudadanos de 18 años en adelante, residentes en el municipio de Morelia y con credencial para votar vigente. La encuesta fue domiciliaria, cara a cara, con apoyo de dispositivos electrónicos. Reporta un margen de error teórico de ±3.1% y un nivel de confianza del 95%.

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