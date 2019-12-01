Presunto responsable de violación agravada en perjuicio de una adolescente, fue detenido por la FGE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 11:19:40

Zitácuaro, Michoacán, a 27 de octubre 2026.- Ricardo “N”, quien es señalado de su posible participación en la comisión del delito de violación agravada, cometido en perjuicio de una adolescente de 14 años, en el municipio de Tlalpujahua, fue aprehendido por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba que integran la investigación, el 22 de enero de 2023, la víctima se encontraba en un domicilio del referido municipio, donde presuntamente fue agredida sexualmente por el investigado, quien aprovechó las circunstancias para ejercer violencia en su contra.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes y llevó a cabo diversas diligencias que permitieron reunir datos de prueba sobre la posible participación de Ricardo “N” en el delito.

Con base en los elementos recabados, el Ministerio Público solicitó ante la autoridad jurisdiccional la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida y cumplimentada.

El investigado quedó a disposición del órgano jurisdiccional que lo requiere, en espera de que sea resuelta su situación jurídica.