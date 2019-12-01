Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 11:28:35

*Familias de ambas localidades afirman que no pueden salir por la presencia de minas en los caminos.

Apatzingán, Mich., a 25 de noviembre de 2026.- Durante la madrugada de este miércoles, grupos rivales del crimen organizado protagonizaron enfrentamientos armados en El Razo y Los Charcos, localidades de la zona limítrofede Buenavista y Apatzingán, en Michoacán.

En videos grabados por pobladores y difundidos en redes sociales se escucha el estruendo de ráfagas de ametralladoras en medio de la oscuridad.

Familias de ambas comunidades dijeron que no pueden salir por temor a encontrarse con minas que han sido colocadas por grupos criminales.

Hasta el momento se desconoce el saldo de muertos o heridos por estas balaceras.