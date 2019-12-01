Presunto responsable de abuso sexual y tentativa de homicidio de un niño en Uruapan, Michoacán es vinculado a proceso

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 17:31:14

Uruapan, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Luis Fernando “N”, presunto responsable de abuso sexual y tentativa de homicidio en agravio de un niño en este municipio.

Sobre el particular se informó que con base en más investigaciones se logró establecer que el 20 de octubre, el investigado solicitó al menor que lo acompañara a realizar un supuesto cobro; sin embargo, durante el trayecto lo atacó sexualmente. Posteriormente, lo agredió hasta dejarlo inconsciente.

El niño fue auxiliado por una persona que pasaba por el lugar, mientras que el agresor huyó de la zona.

Tras estos hechos, se presentó la denuncia correspondiente ante el CJIM Uruapan, donde se integró la Carpeta de Investigación que permitió establecer la posible participación del imputado y solicitar la orden de aprehensión que fue cumplimentada por personal de la FGE.

Una vez presentado ante el Juez de Control, Luis Fernando “N” fue vinculado a proceso; se le fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fue establecido un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.