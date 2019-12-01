Aprehenden a dos sujetos presuntos involucrados en agresión contra la Guardia Nacional en Tangancícuaro, Michoacán; otros dos fallecieron

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 18:31:08

Tangancícuaro, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con autoridades federales, repelieron una agresión contra personal de la Guardia Nacional (GN), lo cual derivó en la detención de dos hombres y abatieron a otro par.

Asimismo, fueron aseguradas dos armas de fuego, un vehículo, cargadores y cartuchos útiles.

Sobre el particular se informó que con base en el reporte, se sabe que los dos detenidos son de nacionalidad guatemalteca, uno de los cuales fue puesto a disposición de las autoridades, el segundo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica bajo custodia.

El personal federal aseguró dos fusiles AK-47, cargadores, cartuchos útiles, dos chalecos con siglas de una célula delictiva, además de una camioneta Jeep SUV color gris. De igual manera, fueron abatidos dos presuntos agresores.