Localizan sana y salva a María Edith reportada como desaparecida en Zitácuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 14:36:47
Zitácuaro, Michoacán, 9 de diciembre del 2025.- María Edith T. G., que había sido reportada como desaparecida el 4 de noviembre, fue localizada sana y salva informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Al respecto se informó que con base en la Alerta Alba emitida por la FGE, el día en mención María Edith fue vista por última vez en la colonia Nicolás Romero de esta ciudad.

De inmediato se comenzó con la búsqueda de la mujer de 26 años. Fue este martes que la FGE informó que la joven fue localizada sana y salva.

Noventa Grados
