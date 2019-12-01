Detienen a mujer presunta responsable del homicidio de un hombre en el Fraccionamiento Villa Magna de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 20:40:34
Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Jessica Andrea “N”, quien es señalada de su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado cometido en agravio de un hombre en esta ciudad capital, fue aprehendida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Sobre el particular se informó que con base n los autos contenidos en la Carpeta de Investigación, los hechos ocurrieron el 6 de diciembre de 2024, cuando la víctima, Cuauhtémoc L., se encontraba en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa Magna, acompañado de la detenida y otras personas. En ese lugar, Jessica Andrea “N” y sus cómplices sometieron y ataron a la víctima, cubriéndole el rostro.

Posteriormente, lo trasladaron a su domicilio en la colonia Margarita Maza de Juárez, donde fue agredido con disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte. Tras consumar la agresión, las personas implicadas se dieron a la fuga.

La Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso llevó a cabo las investigaciones correspondientes, integrando los datos de prueba que permitieron solicitar y obtener orden de aprehensión en contra de la  Jessica Andrea “N”, por su presunta participación en el delito.

La investigada fue detenida y puesta a disposición del Juez de Control que la requería, a efecto de que resuelva su situación jurídica conforme a Derecho.

