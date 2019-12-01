Acribillan a policías tras persecución en Apatzingán, Michoacán: Despliegan mega operativo por tierra y aire; reportan dos agentes heridos 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 14:17:03
Apatzingán, Mich., a 9 de diciembre de 2025.- Un fuerte operativo militar, policiaco y de elementos de los cuerpos de rescate, tiene lugar este martes en el municipio de Apatzingán luego de que agentes policiacos municipales fueran atacados a balazos por los pasajeros de un vehículo que perseguían.

Los hechos se registraron poco después de la 1:30 de la tarde, cuando agentes municipales se encontraban en persecución de un vehículo rojo tripulado por hombres sospechosos.

Al llegar al sitio conocido como Las Antenas, en la colonia Cristóbal Colón, los sospechosos detuvieron la marcha y se enfrentaron a tiros contra los policías, abriendo fuego en su contra con rifles de grueso calibre. 

En el sitio cayeron heridos dos agentes municipales, de acuerdo con información preliminar.

Un fuerte operativo militar y policiaco por tierra y aire fue implementado en el municipio, siendo trasladados los heridos a las instalaciones del ISSSTE local, las cuales fueron blindadas por agentes.

Un helicóptero militar fue avistado sobrevolando el municipio en busca de los sospechoso, de los que se desconoce su paradero.

