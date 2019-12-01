En Apatzingán, Michoacán aseguran camioneta relacionada en la agresión a policías municipales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 18:57:41

Apatzingán, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Luego de la agresión contra elementos de la Policía Municpal y tras la implementación de acciones operativas, agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron una camioneta relacionada en la agresión.

Sobre el particular se informó que luego de emprender un dispositivo de búsqueda como parte de las acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, uniformados de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano localizaron la unidad de la marca Dodge implicada, sobre el tramo carretero Apatzingán-Acahuato; al realizar una inspección fueron encontrados 8 cargadores y diversos cartuchos.

El vehículo quedó a disposición de la autoridad competente a efecto de dar seguimiento a las actuaciones establecidas y deslindar responsabilidades.

A la par, las acciones interinstitucionales conformadas por las fuerzas estatales, federales y municipales continúan en la demarcación a efecto de localizar a los responsables.