Golpe federal en Michoacán; FGR presume un noviembre implacable: 36 sentenciados, 52 vinculados y más de 600 mandamientos cumplidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 19:11:26

Morelia, Mich., a 9 de diciembre de 2025.— Un noviembre caliente en Michoacán. La Fiscalía General de la República (FGR) reveló resultados que sacuden el panorama del delito en la entidad: 36 personas sentenciadas, 52 imputados vinculados a proceso y más de 600 mandamientos ministeriales ejecutados, en solo un mes.

De acuerdo con el reporte oficial, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) logró sentencias derivadas de 27 carpetas de investigación, todas en procedimiento abreviado, y una más por juicio oral, demostrando que las acciones federales no detuvieron el paso en noviembre.

Pero eso no fue todo.

Más procesos, más detenidos y carpetas judicializadas

La Fiscalía detalló que se logró la judicialización de 45 carpetas, de las cuales 30 incluían detenidos y 15 continuarán en integración. Los delitos van desde ilícitos contemplados en el Código Penal Federal hasta violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Megaoperativo anticombustible robado: 385 objetos del delito destruidos

En el frente contra el robo de hidrocarburos —uno de los negocios criminales más persistentes en la región— la FGR reportó la destrucción de 385 contenedores, bidones, tambos, mangueras y otros equipos utilizados para ordeñar ductos. Un duro golpe para quienes intentan robar combustible a la sombra del crimen organizado.

608 mandamientos ministeriales cumplidos

El personal de la Policía Federal Ministerial no se quedó atrás: ejecutaron 608 mandamientos ministeriales y nueve judiciales, reforzando la idea de que el brazo federal se mantiene activo en Michoacán.

La justicia también negocia: dos acuerdos reparatorios

En mecanismos alternativos se lograron dos acuerdos reparatorios, aunque sin monto definido para víctimas, un contraste frente al volumen de acciones penales duras durante el mes.