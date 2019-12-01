Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación

Huachicoleo a un paso de Morelia: Detectan toma clandestina de hidrocarburo en Tarímbaro; FGR Michoacán abre investigación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 13:44:13
Morelia, Mich., a 9 de diciembre de 2025.- El robo de combustible volvió a rozar la capital michoacana. A poco más de 20 minutos de distancia del Centro de Morelia, autoridades federales localizaron una toma clandestina hermética en un ducto de PEMEX, hecho que ya detonó una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El hallazgo se registró en el kilómetro 89+1800 del ducto Salamanca–Morelia, dentro de la comunidad de Santa Cruz, municipio de Tarímbaro. Allí personal de Salvaguarda Estratégica detectó una conexión instalada con precisión, mediante niples soldados y válvulas de cierre rápido, evidencia de que detrás habría manos expertas en sustracción ilegal de hidrocarburo.

Tras el reporte, el apoderado legal de Seguridad Física de PEMEX presentó denuncia ante el Ministerio Público Federal, abriendo así una carpeta contra quien o quienes resulten responsables. La FGR ya trabaja para recabar pruebas y deslindar responsabilidades en este caso que vuelve a encender las alertas en la región.

La cercanía con Morelia no pasa desapercibida. Una toma clandestina operando a solo minutos de la capital plantea serias preguntas sobre el alcance de las redes dedicadas al huachicoleo y el nivel de riesgo para los ductos estratégicos en Michoacán.

