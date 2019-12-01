Presunto responsable de abuso sexual en agravio de su nieta, en La Piedad, Michoacán es vinculado a proceso

La Piedad, Michoacán, a 9 de marzo 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Salvador “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en perjuicio de su nieta, de 7 años de edad.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba recabados durante las investigaciones, los hechos se registraron en el año 2018, cuando la víctima contaba con 7 años. Presuntamente, el imputado, quien es su abuelo, habría cometido actos de abuso sexual en el domicilio de la agraviada. Estas conductas se habrían prolongado hasta el mes de enero del presente año.

Tras la denuncia correspondiente, el agente del Ministerio Público inició la Carpeta de Investigación y llevó a cabo las diligencias pertinentes, logrando establecer la posible participación del investigado en el delito, por lo que con base en los elementos obtenidos, fue solicitada y obsequiada por un Juez de Control la respectiva orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada en días pasados.

Una vez valorados los elementos aportados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional emitió auto de vinculación a proceso contra Salvador “N”, e impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y estableció plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.