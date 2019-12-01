Identificado, presunto implicado en feminicidio de Janeth N., revela FGE

Identificado, presunto implicado en feminicidio de Janeth N., revela FGE
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 12:35:09
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Morelia, Michoacán, a 23 de octubre del 2026.- Habría sido identificado un presunto involucrado en el delito de feminicidio de Janeth N., así lo informó Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE). Enfatizó que no habrá impunidad en el caso.

En entrevista, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal narró que el pasado jueves personal del ayuntamiento de Charo detuvo a tres personas por sanciones administrativas que posiblemente tuvieron conocimiento del hecho.

Por ello, la FGE realiza las investigaciones correspondientes para integrar la carpeta de investigación y esclarecer lo ocurrido. 

“No habrá impunidad, vamos a agotar todos los actos de investigación que sean necesarios y vamos a dar con el culpable de los hechos”.

Asimismo, Vega Rodríguez subrayó que actualmente la Fiscalía General del Estado realiza la investigación con perspectiva de feminicidio.

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