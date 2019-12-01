Anuncia Delcy Rodríguez una propuesta de ley de amnistía general y que el centro de detención Helicoide se transformará

Caracas, Venezuela, a 30 de enero de 2026.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó sobre una propuesta de “ley de amnistía” que beneficiaría a cientos de personas detenidas por hechos vinculados a la violencia política desde 1999. El anuncio se realizó durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia, transmitido por la televisora estatal.

“Hemos decidido impulsar una Ley de Amnistía General que cubra todo el período de violencia política desde 1999 hasta el presente”, afirmó Rodríguez, quien señaló que la iniciativa busca “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” y “reencauzar la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas”.

La funcionaria aclaró que la amnistía no aplicará para quienes estén procesados o condenados por “homicidio, por tráfico de drogas, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos”. Aunque la medida podría impactar a numerosos presos, el avance de las liberaciones anunciadas previamente ha sido lento.

Rodríguez también anunció que el Helicoide, centro de detención en Caracas señalado por organizaciones de derechos humanos por presuntos abusos, será transformado en un “centro social deportivo cultural para la familia policial y las comunidades aledañas”.

No se precisó cuándo el proyecto será presentado ante el parlamento ni la fecha en que iniciarían las excarcelaciones en ese recinto, cuyo número de internos no ha sido confirmado oficialmente.