Golpe al huachicol empresarial: Más de 2,500 litros de huachicol y 30 vehículos asegurados en cateo a centro industrial de Celaya, Guanajuato

Celaya, Gto., a 31 de enero de 2026.- El corazón industrial de Celaya fue sacudido por un operativo federal que dejó al descubierto un presunto centro de manejo ilegal de combustible. Más de 2 mil 500 litros de hidrocarburo fueron asegurados durante un cateo encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), en lo que autoridades consideran un golpe directo a los delitos federales en materia energética.

La intervención se realizó en un inmueble ubicado en la Ciudad Industrial, zona estratégica donde, según las investigaciones, dos empresas operaban presuntamente fuera de la normativa, utilizando bombas despachadoras de gasolina irregulares. El hallazgo encendió las alertas y derivó en la apertura de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con información oficial, las indagatorias comenzaron el 14 de enero de 2026, tras un reporte de la Comisaría General de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Paz. Con los elementos reunidos, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo una orden judicial para ingresar al inmueble.

El 28 de enero, el cateo se ejecutó con precisión quirúrgica. El saldo fue contundente: un cubitanque de mil litros, un contenedor con capacidad para cinco mil litros, una bomba despachadora con medidor de combustible, 2 mil 550 litros de hidrocarburo, además de un impresionante parque vehicular compuesto por nueve tractocamiones, cinco unidades con cajas acopladas y 16 cajas secas para carga. Todo quedó bajo resguardo de la autoridad, junto con el inmueble intervenido.

El operativo fue desplegado con apoyo de Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y personal técnico de Petróleos Mexicanos, quienes brindaron seguridad perimetral y asistencia especializada, confirmando la magnitud y sensibilidad del aseguramiento.

La FGR informó que las investigaciones continúan abiertas para deslindar responsabilidades y determinar el alcance real de la presunta operación ilegal. Mientras tanto, el mensaje es claro: el manejo clandestino de hidrocarburos sigue bajo la mira federal, incluso en zonas industriales que parecían operar con normalidad.