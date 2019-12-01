Presunto feminicida en Ciudad Juárez es detenido tras esconderse en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 08:51:34

Ciudad Juárez, Chihuahua, 13 de abril del 2026.- José Armando "N" fue detenido y acusado por el feminicidio de su pareja, María Concepción C. R., ocurrido en noviembre de 2023 en la colonia Lomas de Poleo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las investigaciones, la mujer fue agredida dentro de su domicilio entre el 6 y 7 de noviembre de dicho año en tanto que la necropsia de ley determinó que murió por estrangulamiento.

Tras el crimen, el hombre se ocultó en el estado de Querétaro, donde finalmente fue localizado y detenido.

Posteriormente fue trasladado a Ciudad Juárez para enfrentar el proceso en su contra. Un juez le dictó prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones del caso y en los próximos días se definirá si será vinculado a proceso.