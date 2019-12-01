Presunta responsable del homicidio de su hija de 1 año, es vinculada a proceso

Zitácuaro, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- María Elizabeth “N”, quien es señalado de su posible responsabilidad en el homicidio de su hija de 1 año, cometido en el municipio de Epitacio Huerta, fue vinculada a proceso por el Juez de Control que conoció de la causa.

Sobre el particular se informó que conoció base en los datos obtenidos durante las primeras diligencias, el pasado 10 de enero, la investigada habría trasladado a la menor a un terreno ubicado en la localidad de Palo Dulce, donde presuntamente accionó un arma de fuego en su contra, provocándole la muerte en el lugar.

Posteriormente, la mujer se habría autolesionado con la misma arma y se retiró del sitio para solicitar auxilio. Fue atendida y trasladada a un hospital de la región, mientras que autoridades municipales y federales implementaron un operativo de búsqueda al tener conocimiento de la desaparición de la niña.

Los hechos fueron notificados a la Fiscalía Regional de Zitácuaro, que integró la Carpeta de Investigación correspondiente y solicitó la orden de aprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada. María Elizabeth “N” fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que determinó su vinculación a proceso, le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.