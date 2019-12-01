Aprehenden dos presuntos responsables de robar 50 mil pesos a un cuentahabiente de Zitácuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 16:40:45

Zitácuaro, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- César Alejandro “N” y Brian Antonio “N”, quienes son señalado de su probable responsabilidad en el delito de robo calificado grave, cometido en Zitácuaro, fueron aprehendidos por la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones, los hechos fueron el 5 de enero del presente año, al interior de una institución bancaria ubicada en la colonia Poetas, donde los investigados despojaron de la cantidad de 50 mil pesos, a una empleada de una empresa local, ocasionando un daño patrimonial.

Tras integrar la Carpeta de Investigación, el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue otorgada por un Juez de Control.

Los investigados fueron puestos a disposición de la autoridad jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica conforme a Derecho.