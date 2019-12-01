Balas alcanzan a escolta del alcalde de Tacámbaro, Michoacán: disparos, silencio y tensión política

Tacámbaro, Mich., a 31 de enero de 2026.– Un episodio violento ocurrido en las primeras horas del viernes encendió las alertas en la región, luego de que un escolta del presidente municipal de Tacámbaro resultara lesionado por arma de fuego en un tramo carretero considerado de riesgo, mientras que las autoridades optaron por manejar el caso con marcado hermetismo para evitar alarma social.

De acuerdo con reportes oficiales internos, los hechos se registraron sobre la carretera Tacámbaro–Villa Madero, a la altura de la comunidad de Piedra del Molino, perteneciente a Yoricostio, donde Alfredo J., conocido como “El Macizo”, recibió un impacto de bala en una de sus piernas.

El lesionado, quien se ha desempeñado como escolta del actual alcalde de Tacámbaro y anteriormente del ex presidente municipal que fue asesinado, fue trasladado al IMSS de Pedernales, donde se le brindó atención médica bajo resguardo de elementos de la Guardia Civil, confirmándose que su estado de salud es estable y fuera de peligro.

Silencio oficial y custodia discreta

Pese a la gravedad del hecho, no se emitió un comunicado público inmediato ni se precisaron las circunstancias del ataque, lo que ha generado inquietud entre sectores políticos y sociales del municipio. La presencia de guardia y custodia en el hospital, activada de forma preventiva, refuerza la percepción de que no se trató de un incidente fortuito.

Aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente un atentado, el perfil del lesionado, el tipo de lesión y el lugar donde ocurrieron los hechos alimentan versiones extraoficiales que apuntan a un posible ataque dirigido, o al menos a un mensaje de advertencia contra el círculo cercano del gobierno municipal.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni sobre el aseguramiento de armas o vehículos relacionados con el hecho.