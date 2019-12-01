En Apatzingán, Michoacán aseguran Defensa 20 artefactos explosivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 17:53:39

Apatzingán, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal del Ejército Mexicano, en la población de Catalinas en este municipio, se logró asegurar 20 artefactos explosivos utilizados para lanzarse en drones.

Al respecto se informó que personal de la Defensa llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito en la referida comunidad.

En un momento determinado localizaron y aseguraron los artefactos mismos que fueron destruidos en una zona segura.

Es de mencionar que se informó que dichos artefactos serían utilizados por delincuentes para ser lanzados desde drones.