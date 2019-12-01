En Apatzingán, Michoacán aseguran Defensa 20 artefactos explosivos

En Apatzingán, Michoacán aseguran Defensa 20 artefactos explosivos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Enero de 2026 a las 17:53:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, a 31 de enero de 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal del Ejército Mexicano, en la población de Catalinas en este municipio, se logró asegurar 20 artefactos explosivos utilizados para lanzarse en drones.

 

Al respecto se informó que personal de la Defensa llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención del delito en la referida comunidad.

 

En un momento determinado localizaron y aseguraron los artefactos mismos que fueron destruidos en una zona segura.

 

Es de mencionar que se informó que dichos artefactos serían utilizados por delincuentes para ser lanzados desde drones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque de tráileres en la de Occidente deja un herido
Explosiones, talleres clandestinos y muertos: escalada de violencia sacude Buenavista, Michoacán
En Apatzingán, Michoacán aseguran Defensa 20 artefactos explosivos
Aprehenden dos presuntos responsables de robar 50 mil pesos a un cuentahabiente de Zitácuaro, Michoacán
Más información de la categoria
Explosiones, talleres clandestinos y muertos: escalada de violencia sacude Buenavista, Michoacán
Dejan dos cuerpos cubiertos con sábanas en la Apatzingán – Buenavista, Michoacán; habrían muerto por una explosión
Choque entre militares y policías con célula armada en La Ruana, Michoacán, deja tres abatidos y tres agentes heridos
Balas alcanzan a escolta del alcalde de Tacámbaro, Michoacán: disparos, silencio y tensión política
Comentarios